Подросток совершил диверсию в Подмосковье

В Московской области задержали подростка за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

16-летний юноша рассчитывал заработать деньги, которые ему пообещал куратор из мессенджера. По его указанию, он поджег релейный шкаф с помощью бензина и зажигалки на станции Одинцово, однако был задержан транспортной полицией. Отмечается, что несмотря на повреждения сбоев в движении поездов не было.

Путин подписал закон об усилении наказания за вовлечение подростков в диверсии

Теперь вместо вознаграждения подросток стал фигурантом уголовного дела.