Стало известно, кто мог вывести Усольцевых из красноярской тайги

Озвучено мнение президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского о роли собаки, исчезнувшей вместе с семьёй Усольцевых в красноярской тайге. Специалист обратил внимание на способность корги брать след и вести человека, что усиливает загадочность дела.

По данным кинологов, порода корги относится не к декоративным, а к пастушьим собакам. Эти животные изначально выводились для работы с крупным скотом, отличаются высокой выносливостью и устойчивостью к непогоде. Ограничением может стать только глубокий снег: короткие лапы затрудняют движение. Во всех остальных условиях корги считается полноценной рабочей собакой, способной сопровождать человека на значительные расстояния.

Отмечается, что при регулярных прогулках и контакте с семьёй такие собаки легко ориентируются на местности, обладают развитым обонянием и способны вывести хозяев к людям. Их потеря считается маловероятной при минимальном обучении и доверии со стороны владельца. На этом фоне отсутствие любых следов — вещей, останков или признаков нападения — вызывает вопросы. Даже при возможной встрече с хищниками на месте происшествия должны были остаться признаки борьбы.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются с конца сентября. Супруги, их пятилетняя дочь и собака отправились в однодневный поход к скале Буратинка и не вернулись. Найден лишь автомобиль с личными вещами и крупной суммой денег. Официальная версия следствия — несчастный случай, однако до сих пор рассматриваются иные варианты: от побега за границу до умышленного исчезновения. Родственники уверены, что семья жива.