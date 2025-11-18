Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали пещеру под Красноярском

Спасатели, участвующие в поисках семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края, обследовали пещеру глубиной 15 м и прилегающие гроты, однако следов пропавших не обнаружили. Об этом ТАСС сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель».

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны, и она стала самой масштабной в истории края. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

В местах, где пропали Усольцевы, нашли девочку

Поиски возобновили 17 ноября. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота в найденной пещере, но признаков пребывания семьи там не обнаружили. В ведомстве добавили, что поисковые работы продолжатся.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Главу семейства Усольцевых, его жену и пятилетнюю дочь искали профессионалы, аттестованные спасатели и волонтеры. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.