Взрыв и пожар произошел на газопроводе в российском регионе
Стало известно о взрыве и последующем пожаре на газовой трубе в посёлке Ростовка под Омском. Информацию подтвердили региональные власти.
По предварительным данным, пострадавших на месте ЧП нет. К району возгорания направлены расчёты МЧС и бригады скорой помощи.
Местные жители сообщают о плотном дыме и работающих спецслужбах, передает телеграм-канал Shot.
Одной из рассматриваемых версий стала утечка газа из участка газопровода. Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.