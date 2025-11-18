Взрыв и пожар произошел на газопроводе в российском регионе

Стало известно о взрыве и последующем пожаре на газовой трубе в посёлке Ростовка под Омском. Информацию подтвердили региональные власти.

По предварительным данным, пострадавших на месте ЧП нет. К району возгорания направлены расчёты МЧС и бригады скорой помощи.

Местные жители сообщают о плотном дыме и работающих спецслужбах, передает телеграм-канал Shot.

Одной из рассматриваемых версий стала утечка газа из участка газопровода. Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.