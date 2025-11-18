Один из готовивших покушение на Шойгу уже был фигурантом дела об убийстве

Один из готовивших покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов уже был фигурантом дела об убийстве башкирского предпринимателя Марата Купцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

Тогда уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана было выделено в отдельное производство в связи с розыском. Купцова застрелили в марте 2016 года из газового пистолета, переделанного под боевой.

Стало известно о покушении на Шойгу

О сорванном покушении на Сергея Шойгу три дня назад сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), но тогда не было раскрыто имя одного из высших должностных лиц страны, которого хотели убить.

Накануне покушения Шойгу в Каир во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.