Следователи раскрыли состояние задержанного дебошира в Первоуральске

Задержанный в Первоуральске дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

До этого по факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Ранее стало известно, что сотрудникам силовых структур пришлось сбросить дебошира из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку.