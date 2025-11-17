Стали известны подробности инцидента с гранатой в Первоуральске

Правоохранители задержали в свердловском Первоуральске мужчину, который захватил заложников и угрожал взорвать гранату в подъезде, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области.

© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 ноября, на улице Малышева. Мужчина заперся в квартире со своей сожительницей и пригрозил взорвать гранату в подъезде дома. Никаких требований он не предъявлял. Вместе с тем, незадолго до ЧП в его квартиру с проверкой приезжали сотрудники правоохранительных органов.

На место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб, провели эвакуацию жильцов дома.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности», — отметил глава Первоуральска Игорь Кабец.

Правоохранители полностью оцепили дом и начали переговоры с мужчиной. С тем, чтобы облегчить диалог с ним, полицейские доставили к месту переговоров мать дебошира.

«Чтобы забаррриодировавшийся мужчина не наломал, что называется дров, полиция пригласила мать подозреваемого. Также в эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Через некоторое время силовики приняли решение провести штурм. Перед его началом в здании полностью отключили газоснабжение. В ходе силовой акции дебошира удалось задержать.

«Гражданин с неадекватным поведением задержан и доставлен в отдел территориального ОВД для допроса. К счастью, никто от его противоправных действий не пострадал», — пояснил Горелых.

Злоумышленником оказался 52-летний мужчина по имени Азат. На момент задержания он находился в нетрезвом состоянии, ни оружия, ни взрывчатки при нем не оказалось.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области отметили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью,

Кабец констатировал, что жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы, добавил он, уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме.