В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Мужчину, угрожавшему взорвать гранату в одном из жилых домов Первоуральска Свердловской области, задержали полицейские. Об этом сообщает Baza.

По информации «Осторожно, новости», договориться с мужчиной у полицейских не удалось, поэтому брать квартиру пришлось штурмом. После этого 52-летнего Азата Ф. задержали и увезли в участок. Возле дома, где все происходило, постепенно снимают оцепление.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина взял в заложники свою сожительницу и угрожает взорвать гранату в жилом доме на улице Малышева. Предполагалось, что дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. В полиции Свердловской области отметили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью. Правоохранители пытались договориться с Азатом Ф. и даже пригласили для этого его мать.