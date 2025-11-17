Судебные приставы в Псковской области изъяли 21 золотой слиток у гражданина Германии, который пытался незаконно провести их через пункт пропуска Шумилкино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Общая стоимость слитков оценивается в 108 миллионов рублей. Кроме того, все они имели пробу в 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold.

Отмечается, что золото было изъято у 59-летнего гражданина Германии, который пытался провести драгоценности под выдвижной полкой автодома Mercedes-Benz. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ — «контрабанда стратегически важных товаров». Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

«Суд постановил передать изъятое золото в доход государства. Исполнительный документ поступил на исполнение судебным приставам Псковского района. Сотрудники органа принудительного исполнения лично выехали на место хранения имущества, применили все меры в рамках исполнительного производства и обеспечили передачу имущества в доход государства», — сообщили в ведомстве.

