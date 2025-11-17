В Первоуральске в Свердловской области мужчина взял в заложники женщину и угрожает взорвать гранату в подъезде жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации E1.ru, мужчина заперся в подъезде жилого дома №22 на улице Малышева. Он держит в заложниках женщину и угрожает взорвать гранату. Изначально сообщалось, что рядом с мужчиной также находится ребенок, но после эту информацию опровергли.

По предварительным данным, дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Полиция Свердловской области установила личность мужчины, им оказался местный житель 1973 года рождения Азат Ф. Предполагается, что в заложниках у него находится его сожительница. Есть ли у него действительно граната пока неизвестно.

При этом в полиции региона сообщили, что ранее мужчина привлекался у уголовной ответственности, в том числе дважды за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.

В настоящее время полицейские ведут с мужчиной переговоры и просят сдаться, на место была вызвана его мать. Дебошир никаких требований не выдвигает. Жилой дом, где находится мужчина, был отключен от газоснабжения. На месте работают экстренные службы.