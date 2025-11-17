В Конго загорелся самолет с министром

В Демократической республике Конго (ДРК) самолет с министром промышленности Луи Кабамбой выкатился и загорелся в аэропорту. Об этом пишет портал Actualite.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 20 человек. Целью визита главы ведомства было проинспектировать спасательные работы на кобальтовом руднике, где ранее произошел крупный оползень.

16 ноября на юге Демократической Республики (ДР) Конго произошло масштабное обрушение медной шахты, которая работала нелегально, в результате погибли 32 старателя. Выдвинуты две версии произошедшего: власти называют причиной ЧП оползни после проливных дождей; однако ему предшествовал конфликт вооруженной охраны со старателями, закончившийся стрельбой. Во время нее обрушился самодельный мост, что и спровоцировало обрушение земли.