Грузовое судно село на мель в Вологодской области

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту посадки на мель грузового судна в Вологодской области, информирует ведомство.

Инцидент произошел 17 ноября 2025 года на 683-м километре реки Шексны.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неблагоприятная погода. Сейчас в Вологодской области - сильный ветер и пониженная видимость. В итоге судно под названием "Северодвинск" потеряло управление и село на мель.

Обошлось без пострадавших, разлива нефтепродуктов и потери груза, уточняет пресс-служба транспортной прокуратуры.

Вологодская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства в сфере безопасности движения водного транспорта. В частности, специалисты изучат действия экипажа, техническое состояние судна, а также соблюдение норм судоходства в сложных метеоусловиях.