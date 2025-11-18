Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

В Демократической Республике Конго (ДРК) самолет с министром промышленности Луи Кабамбой выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся. Пожар попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел утром 17 ноября в аэропорту африканского города Колвези. Чартерный рейс выполнял самолет авиакомпании Airjet Angola, на борту находились 20 пассажиров, в числе которых оказался и министр. На записи видно, как после посадки полыхает хвостовая часть лайнера, а люди убегают прочь от него.

Причина случившегося не уточняется. Ведется расследование.

Ранее самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке в Кабо-Верде (Северная Африка) из-за санкций США. Петро летел в Саудовскую Аравию на самолете Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии.