Из квартиры подозреваемой в убийстве сына забрали кошек

Волонтеры забрали кошек из квартиры подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости.

© СК РФ

По данным агентства, в квартиру, где проживала подозреваемая, зашли полицейские и представители управляющей компании. Позже три женщины-волонтера вынесли оттуда переноски с несколькими кошками. В заключение полиция и представители УК осмотрели водопроводный люк и подвал дома.

Ранее в Гольяновском пруду в Москве обнаружили рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего — предварительно, в возрасте от семи до десяти лет. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Позже обезглавленное тело мальчика нашли в квартире в Балашихе. Была задержана мать ребенка, которая на допросе призналась в совершенном и написала явку с повинной.