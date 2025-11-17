Вместо уроков — ад в туалете: учитель насиловал школьницу

Школьный учитель в Индии приговорен к пожизненному заключению за изнасилование 10-летней ученицы. Такое решение вынес специальный суд ускоренного рассмотрения, сообщает The Week.

48-летний Падмараджан, известный как Паппен Мастер, был признан виновным в неоднократных сексуальных домогательствах в отношении ребенка, которые он совершал в период с января по февраль 2020 года.

Издание отмечает, что учитель-монстр совершал свои развратные действия по отношению к девочке в школьном туалете, а также водил ее к себе домой.

При этом изначально следствие выдвигало против мужчины мягкие обвинения из-за чего семья ребенка настаивала на смены состава следственной группы, что происходило дважды.

Поскольку учитель также являлся партийным активистом, в политической организации выдвигали версии, что все произошедшее - козни оппонентов.

В итоге учитель получил пожизненный срок и его обязали выплатить пострадавшей 100 000 рупий, а также наложили штраф 50 000 рупий по каждому из пунктов обвинения.