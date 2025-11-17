В Нидерландах десятки человек погибли после приема лекарств из интернет-магазина

Прокуратура Нидерландов начала масштабное расследование после гибели 27 человек, предположительно, из-за отравления поддельными успокоительными и снотворными средствами. Об этом пишет портал NU.nl со ссылкой на данные ведомства.

По предварительной информации, медикаменты продавались через нелегальный интернет-магазин, владельцами которого оказались двое жителей провинции Лимбург. Отмечается, что они не имели разрешения на торговлю сильнодействующими рецептурными препаратами, которые приводят к привыканию и опасны для жизни при неправильной дозировке.

По данным прокуратуры, не менее 27 человек скончались после приема лекарств, купленных на этой интернет-площадке. Более десяти из них приобрели медикаменты за две недели до смерти. Следователи не исключают, что с деятельностью магазина могут быть связаны еще 22 летальных исхода. Среди покупателей были также несовершеннолетние. Часть продаваемых веществ недавно была внесена в список наркотических средств в Нидерландах.

До этого турецкие власти опечатали гостиницу в Стамбуле, в которой серьезно отравилась семья из Германии. Женщину и детей спасти не удалось, а мужчина попал в реанимацию. Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента на нулевом этаже в отеле провели дезинсекцию. По мнению специалистов, во время дезинсекции могли использоваться ядовитые вещества, в том числе сельскохозяйственные пестициды. В лабораторию на исследование отправлены пробы и вещи из некоторых номеров.