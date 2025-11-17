Раскрыт грозящий расчленившей сына россиянке срок

Обезглавившей сына в Балашихе Елене Цуцковой может грозить до 20 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина проживала со своим шестилетним сыном, часто меняла номера телефона и страницы в социальных сетях. Она состояла на учете в психдиспансере, устраивала дома скандалы и работала на низкооплачиваемых должностях.

Останки ребенка были обнаружены в Гольяновском пруду днем 16 ноября. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

Остальные части тела силовики обнаружили на балконе квартиры в Балашихе. По предварительным данным, женщина расправилась с ребенком не более двух дней назад.

Ранее стало известно, что у россиянки диагностировали параноидальную шизофрению. Перед судом она будет направлена на психиатрическую экспертизу для подтверждения диагноза.