Сын пропавших в тайге Усольцевых заявил, что его семья жива

Сын пропавших в Красноярском крае Сергея и Ирины Усольцевых Даниил Баталов заявил, что считает своих родителей и пятилетнюю сестру живыми. По его словам, отсутствие каких-либо следов на месте поисков заставляет его верить, что семья покинула район Кутурчинского Белогорья.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. В ходе поисков не было найдено никаких следов — вообще ничего. А мой отец — очень опытный таёжник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — рассказал Даниил порталу NGS24.RU.

Напомним, 28 сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в поход и пропали без вести. Поиски продолжались несколько недель, но осложнялись сложным рельефом и погодными условиями. Тела пропавших до сих пор не найдены. Следственный комитет рассматривает в качестве основной версии происшествия несчастный случай.