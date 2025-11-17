Соседи подозреваемой в убийстве ребенка в Балашихе слышали странные звуки

Одна из соседок подозреваемой в убийстве своего сына в Балашихе слышала странные звуки из квартиры женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам соседки, она услышала звуки несколько дней назад. Согласно ее описанию, это были громкие и неразборчивые крики подозреваемой. При этом, никаких детских голосов слышно не было.

«В четверг я услышала крики, именно ее крики в окно. Она что-то кричала неразборчиво, очень громко. Но детских голосов я не слышала», — рассказала соседка.

Она также добавила, что накануне видела подозреваемую — та могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен фрагмент тела, предположительно ребенка от семи до 10 лет. Позже в одной из квартир в Балашихе было найдено обезглавленное детское тело. По подозрению в убийстве была задержана мать убитого — на допросе она призналась в преступлении.