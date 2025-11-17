Силовики задержали четвертого подростка, участвовавшего в погроме электрички

Сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого подозреваемого по делу о погроме в электричке на станции Монино в Подмосковье. 15-летнему подростку предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

— Западным МСУТ СК России задержан четвертый участник хулиганских действий на платформе железнодорожной станции Монино. 15-летнему школьнику из Подмосковья предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В ближайшее время всем подросткам изберут меру пресечения. Следователи намерены просить суд отправить обвиняемых в СИЗО.

Подростки устроили конфликт с помощником машиниста на станции Монино — они избили его, а также прыснули в мужчину из газового баллончика. Один из участников инцидента выстрелил в потерпевшего из сигнального пистолета. Подростки также разгромили электричку, разбив порядка двух десятков стеклопакетов. Злоумышленников удалось вычислить и задержать.