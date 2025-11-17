Массаж с подвохом: в шести городах Сибири накрыли сеть интим‑салонов

Алтайские правоохранители совместно с Росгвардией провели масштабную операцию — они ликвидировали сеть из восьми массажных салонов, где под прикрытием легального бизнеса оказывали услуги интимного характера. Бордели открыли в шести сибирских городах: Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Томске и Сургуте.

По данным "МВД Медиа", задержаны 27 человек. Среди них — предполагаемый организатор преступной схемы с соучастником, а также управляющие и администраторы салонов.

Как полагает следствие, владельцы находили работниц, оформляли их как массажисток, выдали им графики и выстраивали систему оплаты труда. Всего было выявлено 52 женщины, которые за деньги предоставляли секс-услуги.

Во время обысков на местах "работы" и домах фигурантов изъяли технику, банковские карты, документацию, деньги, и эротические аксессуары.

Следствие наложило арест на транспорт и денежные средства, заработанные посредством данного "бизнеса". Двух участников отправили в СИЗО, остальные - под подпиской о невыезде. Сейчас расследуются девять дел по соответствующим статьям.

Ранее полиция Югры ликвидировала межрегиональную сеть притонов, также замаскированных под массажные салоны.