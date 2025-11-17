Страшная находка в Гальяновском пруду. Что известно о убийстве ребенка в Москве

Предварительной причиной смерти мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве в минувшее воскресенье, было названо удушение. На шее были обнаружены гематомы и следы, указывающие на асфиксию.

С чего все начиналось

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду обнаружили рюкзак с головой ребенка. На место происшествия вызвали водолазов, к 16:00 стало известно, что других фрагментов тела в водоеме не нашли. Сообщалось, что тело мальчика расчленили лобзиком.

В тот же день тг-канал Baza опубликовал информацию о первом подозреваемом, мужчине ростом 180 см, которого вечером 14 ноября видели местные. Незнакомец, с их слов, выбросил в пруд пакет, внутри которого был рюкзак с головой. Позже версия с мужчиной не подтвердилась. По другой версии голову ребенка в пруд выбросила его мать.

Вечером того же дня стало известно об обнаружении тела ребенка без головы в квартире в Балашихе, от него хотели избавиться.

Выяснилось, что мальчик жил с мамой и отчимом. Тг-канал прокуратуры Московской области информировал: «Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела».

Что известно об убитом ребенке и его матери

Мальчика звали Мирослав, ему было 6 лет, он родился недоношенным, не мог ходить и носил памперсы.

Его мать, 31-летняя Елена переехала в столицу из Пензенской области учиться в МГГУ им. Шолохова, но продержалась 2 года, затем работала в разных магазинах. Женщина имеет долг в 100 тыс. рублей микрозаймов, она увлекалась эзотерикой, считала себя «магом» и «проводником между мирами».

Помимо Мирослава у Елены имеется еще один ребенок, девочка 9 лет по имени Аня, которая ходит во второй класс балашихинской школы. Со слов бабушки, мать девочку не любит, так как та била её за любую мелочь. Зато во время задержания волновалась о своих кошках.

Психика трещала по швам

Елена состоит на учете у психиатра с диагнозом параноидальная шизофрения, женщина употребляла запрещенные вещества, а также регулярно била сына и вела себя агрессивно. Сообщается о наличии у женщины слуховых и зрительных галлюцинаций. Она имела «осеннее обострение» психических болезней, ей с начала сентября вызывали скорую, она регулярно нуждалась в помощи медиков из-за своего поведения.

Биологический отец ушел из семьи

Отца детей Елены зовут Александр, он имеет долги в размере 272 тыс. рублей. Из семьи мужчина ушел в июне этого года после 10 лет совместной жизни, на днях Александр хотел забрать дочку к себе, так как у девочки начались каникулы. Об убийстве Мирослава мужчина узнал из новостей.

Подозреваемая задержана

В понедельник утром стало известно о задержании Елены, пресс-служба Следственного управления СК России по Подмосковью сообщила: «На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла».

Следователями было осмотрено место преступления, квартира, где нашли обезглавленное тело мальчика, планируется и назначение психолого-психиатрической экспертизы. Не исключается, что история о причастности сожителя к преступлению могла быть выдумана для запутывания следствия.

Беседуем с экспертом

«Свободная Пресса» пообщалась с адвокатом Дмитрием Аграновским и выяснила, какое наказание может ждать мать-убийцу в случае доказанности вины, но признания её невменяемой, нужно ли усиление надзора за людьми, имеющими проблемы с психикой и почему на проблемную семью не обращали внимания органы опеки.

«СП»: Если мать мальчика признают невменяемой, какое наказание ей может грозить?

- Если признают невменяемой, то наказания, как такового ей назначить нельзя, поскольку невменяемый человек действует под влиянием болезни. В этом случае он направляется на принудительное лечение в стационар закрытого типа, где может находиться неограниченное время до выздоровления.

Тут нужно понимать, что, если человек признается невменяемым, это не значит, что его отпустят и он снова сможет находиться среди людей. Его изолируют от общества, лечат.

«СП»: Сообщается, что женщина состоит на учете у психиатра с параноидальной шизофренией. Нужно ли в нашей стране усиление надзора за психически больными людьми?

- Нужно. Система психиатрической помощи давно нуждается в реформах, случай этот далеко не первый. Психически больные люди не могут за себя отвечать, за ними нужен надзор, нельзя пускать это все на самотек. А сегодня больные психически люди зачастую предоставлены сами себе.

Сколько было клеветы на советскую психиатрию, которая, якобы карательная. А она уделяла большое значение профилактике, люди действительно состояли на соответствующем учете, находились под контролем, наблюдением, их психическое состояние мониторилось. Как правило, можно было предсказать, что у человека может быть обострение. Нужно во многом возвращаться к советской системе.

«СП»: Почему на эту семью не обращали внимания органы опеки? Было известно, что ребенка мать регулярно избивала и употребляла запрещенные вещества.

- Куда «смотрели» органы опеки, должны разобраться специальные органы. Сейчас будет проводиться проверка и выяснится, что было не так.

Вообще под предлогом защиты прав человека и невмешательства в частную жизнь у нас в 90-е утратился надзор за социально неблагополучным контингентом. Нужно не ужесточать наказания, а заниматься профилактикой. За социально неблагополучными элементами нужен надзор.