Кошка оставила без света город

Некоторые жители Сосновоборска в Красноярском крае на несколько часов остались без света из-за кошки, которая через вентиляционное отверстие пробралась на подстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

© Вечерняя Москва

По словам чиновников, электричество пропало 16 ноября в шестом, седьмом, восьмом и частично в первом, втором и третьем микрорайонах. Экспертам потребовалось около пяти часов, чтобы провести ремонт и восстановить подачу тока.

— Отключение произошло вследствие проникновения кошки через вентиляционное отверстие на распределительном пункте №2... Электроснабжение в Сосновоборске восстановлено, — передает официальный Telegram-канал городской администрации.

Похожий случай произошел в Норильске, где пять жилых многоэтажек остались без электричества из-за сбежавшего от местной жительницы домашнего енота.

Кроме того, в Ленинградской области бобры повредили линии электропередачи и оставили без электричества четыре деревни. Для того чтобы добраться к перегороженному плотиной проблемному участку, потребовался экскаватор.