Еще один ребенок умер в доме в Балашихе, где мать отрезала голову сыну

В доме в Балашихе, где мать отрезала голову шестилетнему сыну, умер еще один ребенок. Происшествие случилось в 2023 году.

© Passion.ru

Подробности узнал сайт aif.ru.

Жительница района Алексеевская роща назвала «нехорошим» дом, где случились две трагедии. Выяснилось, что в апреле 2023 года там умер четырехлетний ребенок.

16 ноября 2025-го стало известно об убийстве мальчика в том же доме. Мать созналась в преступлении. Тело ребенка лежало на балконе, голову отрезали и выбросили в пруд.

Сообщалось, что у женщины диагностирована параноидальная шизофрения, она стоит на учете у психиатра. Из-за странного поведения ей вызывали скорую. Бабушка убитого мальчика сообщила, что он был инвалидом и в 6 лет не мог ходить, справлял нужду в памперсы. Мать воспитывала также девятилетнюю дочь, но девочка не любила ее из-за побоев.

Отец мальчика узнал о гибели ребенка из новостей. Он ушел из семьи летом 2025 года.