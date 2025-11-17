Званый ужин в Новой Москве закончился резней

Дружеский ужин закончился резней в одном из домов в посёлке Минвнешторга (Новая Москва) в воскресенье вечером.

Как рассказала «МК» хозяйка дома Елена (имена изменены), около 20.00 к ней в гости приехала её подруга вместе со своим знакомым 39-летним Степаном. В ходе дискуссии за столом, где речь зашла про странные отношения между гостями, возник конфликт - Степан вышел из себя и начал избивать спутницу. На агрессивные действия отреагировал гражданский муж владелицы дома Владимир. Он попытался выгнать неадекватного визитера. На что посыпались угрозы, которые быстро переросли в конкретные действия. Нападавший разбил стеклянную кухонную дверь и нанёс несколько резаных ран осколком Владимиру. Его госпитализировали в больницу, в отделение челюстной хирургии. Раны на лице зашивали всю ночь.

Сейчас состоянию здоровья Владимира ничего не угрожает, он находится дома. А вот виновника инцидента ищут правоохранительные органы. Как выяснилось позже, возлюбленная агрессора находится в официальном браке с другим мужчиной, однако крутит роман на стороне. Дама пыталась порвать со Степаном, но он уже несколько лет тянет из неё деньги путём шантажа, угрожая раскрыть их странную связь.