Обвиняемый в убийстве телеведущего Соловьева пытался совершить суицид

Один из обвиняемых в покушении на журналиста Владимира Соловьева перед задержанием пытался покончить с собой. Об этом заявила его знакомая во 2-м Западном окружном военном суде.

© Passion.ru

Женщина рассказала, что обвиняемый уже сталкивался с такими мыслями, но причины их возникновения ей неизвестны.

«Он написал мне, что… (решил — прим. «Страсти») покончить жизнь самоубийством, на ответные сообщения не ответил», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, в сентябре 2025 года ФСБ задержала мужчину, готовившего покушение на Владимира Соловьева. Им оказался житель Димитровграда 1989 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

Фигурант дела взаимодействовал с украинской разведкой - ему предлагали вознаграждение за его убийство. Реализовать задуманное мужчине и его сообщникам не получилось, их группировку раскрыли правоохранители.