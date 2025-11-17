Убийца 11‑летней девочки пытается обжаловать пожизненный приговор

В Нижнем Тагиле Владимир Александров, осуждённый на пожизненное заключение за изнасилование и убийство 11‐летней девочки, решил обжаловать приговор.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года в общежитии, где девочка жила с отцом — мать к тому времени умерла, а отец много работал, чтобы содержать семью. Александров, сосед семьи, заманил ребёнка к себе после прогулки. Следствие установило: мужчина надругался над девочкой, а затем убил её, опасаясь, что она пожалуется. Тело нашли спустя несколько дней в подвале здания.

Суд не оставил сомнений в виновности Александрова: 30 октября Свердловский облсуд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Примечательно, что Александров уже имел криминальное прошлое — ранее он был судим за изнасилование. После совершения нового преступления он попытался скрыться: вылетел в Москву, рассчитывая уехать в зону СВО, но был задержан в аэропорту и этапирован обратно в Нижний Тагил.

