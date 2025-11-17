Обезглавившая сына мать из Подмосковья передумала совершать суицид из-за котов

Мать, убившая своего сына в Подмосковье, собиралась покончить с собой после преступления. Как пишет Telegram-канал Baza, она передумала совершать суицид из-за котов.

Сообщается, что на теле задержанной обнаружили свежие раны. Она объяснила следователям, что передумала совершать самоубийство, так как очень переживает за судьбу домашних питомцев. В своих соцсетях она часто публиковала рисунки с изображениями кошек, уточняется в публикации.

Ранее СМИ писали, что задержанная любила своих питомцев больше, чем детей. У нее осталась девятилетняя дочь. Девочка, по неподтвержденным данным, учится во втором классе в школе в Балашихе.

Названо наказание для женщины, признавшейся в убийстве 6-летнего сына

Женщина на протяжении нескольких лет испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Еще в 2023-м ей выписали лекарство от шизофрении, однако она не принимала его на постоянной основе.

Женщину задержали после того, как нашли в ее квартире обезглавленный труп мальчика. Подозреваемую доставили к следователю. В отделении она признала вину в преступлении.