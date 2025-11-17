Соседи раскрыли последнюю тайну матери-убийцы из Балашихи

Новые подробности в деле об убийстве и расчленении мальчика в Балашихе раскрывают картину чудовищного хладнокровия его матери. Как рассказали соседи, в последние часы перед задержанием женщина вела себя абсолютно спокойно: накануне вечером она вместе со своим сожителем как ни в чем не бывало покупала в магазине алкоголь.

© Соцсети

«Они взяли бутылку джина и ушли», — рассказал изданию News.ru один из соседей.

По его словам, из квартиры не доносилось никакого шума, и в целом пара вела себя тихо. Этот рассказ добавляет еще одну жуткую деталь к картине трагедии: ранее на жителей квартиры никто не жаловался, и ничто не выдавало готовящегося кошмара.

Эта история вскрылась 16 ноября, когда в Гольяновском пруду в Москве была обнаружена голова ребенка. Страшная находка привела следователей в квартиру в подмосковной Балашихе, где их ждало еще более шокирующее открытие — обезглавленное тело шестилетнего мальчика. Его 31-летняя мать была немедленно задержана. Впоследствии она написала явку с повинной, однако так и не смогла внятно объяснить мотивы своего чудовищного поступка. Как сообщалось ранее, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере и, по некоторым данным, употребляла наркотики.

Кроме этого выяснилось, что отец мальчика, который проживал отдельно со старшей дочерью пары, задолжал по кредитам почти 272 тыс рублей.