На остановке общественного транспорта в российском городе нашли труп

В Смоленске на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

© Московский Комсомолец

На труп обратили внимание прохожие. Инцидент, по данным источника, произошел на одной из улиц города.

Очевидцы сообщили, что тело находилось около остановки «Пятая автобаза». Мужчине на вид было около 40 лет.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не было.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин изрезал коллегу на рабочем месте, пришедшего в тельняшке ВДВ. Инцидент произошел в станице Суводской Дубовского района Волгоградской области.