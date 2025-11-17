МВД отреагировало на информацию о пачке денег со взрывчаткой в Подмосковье

Информация о том, что в Солнечногорске Московской области обнаружили пачку денег со взрывным устройством, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, сообщения о найденных на улице деньгах поступили в полицию 14 ноября. На место выехали правоохранители, они установили, что купюры являются сувенирными, а опасных предметов рядом с ними и в них не было.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре в подмосковном Красногорске. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы. Бомба была начинена поражающими элементами в виде металлических фрагментов.