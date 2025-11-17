Кандидат юридических наук, эксперт в области уголовного процесса и цифрового судопроизводства Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером рассказал о возможном наказании для жительницы подмосковной Балашихи, которая призналась в жестоком убийстве 6-летнего сына.

Ранее мать мальчика, чью голову нашли в пруду в Москве, а туловище - в квартире в Балашихе, призналась на допросе у следователя в его убийстве. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Московской области. Отмечалось, что женщина написала явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла. Как установили следователи, женщина была в квартире вместе со своим сыном, по какой-то причине убила его и выбросила один из фрагментов тела в Гольяновский пруд в Москве. Женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Перед этим под подозрение в совершении убийства ребенка попал его отчим.

Эксперт отметил, что в рамках назначенной экспертизы специалисты установят, была ли женщина вменяема в момент совершения преступления.

Уже сообщалось, что сразу после задержания женщину не смогли допросить, так как она находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Но допросы и экспертизы – это в любом случае вопрос времени. Тут важно будет понять, насколько она осознавала свои действия. Кроме того, в этом деле есть еще один ключевой вопрос – совершила ли мать преступление в одиночку, или же здесь был соучастник. Если правоохранители установят, что убийство ребенка совершили два человека, то наказание будет более строгим. На наказание также будет влиять то, совершала ли она преступления ранее, то есть бы ла ли она судима. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего, однако в этом деле также могут появиться пункты об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и об убийстве, совершенном группой лиц. Поэтому, полагаю, женщина в любом случае будет приговорена не менее чем к 14-15 годам заключения. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Если экспертиза покажет, что на момент совершения преступления женщина была невменяема, то ее отправят на принудительное лечение, отметил юрист.

«При этом еще неизвестно, что будет хуже для обвиняемой – тюремное заключение или принудительное лечение, ведь на принудительном лечении в специальном учреждении закрытого типа она может находиться до конца жизни, так как законодательство не устанавливает предельные сроки для таких мер. А условия там ненамного лучше, чем в колонии», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве собственного ребенка жительница Балашихи лежала в психиатрической больнице.