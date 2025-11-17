В центре Москвы вспыхнул пожар на элитной стройке

В центре Москвы произошло возгорание на элитной стройке. Рабочие оказались в ловушке огня на значительной высоте, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, огонь охватил строительные леса с первого по пятый этаж здания, расположенного в Соймоновском проезде рядом с Храмом Христа Спасителя. В этом районе возводится жилой комплекс Le Dome.

Кроме того, пожар охватил стройматериалы внутри двора. Стоимость квартир в комплексе стартует от 67,3 млн рублей, говорится в материале.

Также сегодня стало известно, что в Подмосковье загорелся крупный склад площадью 800 квадратных метров. По данным Telegram-канала «112», в Мытищах вспыхнули горюче-смазочные материалы.

В минувшую пятницу в элитном SPA-комплексе «Бани Малевича» в Одинцово произошел пожар в котельной и парильной на первом этаже. Площадь возгорания составляет 1000 кв. м. Из здания эвакуировались 130 человек, пострадавших нет. В тушении участвуют 12 единиц техники и 33 человека.