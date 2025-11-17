Четыре человека задохнулись выхлопными газами автомобиля в Иркутской области

Тела четырех человек – троих мужчин и одной женщины – обнаружили в одном из гаражных кооперативов в Ангарске 15 ноября. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Причиной гибели, предварительно, стало отравление угарным газом. Отмечается, что в гараже находились три машины, одна – с работающим двигателем.

Следователи провели осмотр места происшествия и выполнили необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Смоленске прохожие обнаружили тело мужчины на остановке. Возраст погибшего около 40 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.