Поиски Усольцевых возобновились: спасатель оценил шансы найти семью

У МЧС, возможно, появился шанс обнаружить семью Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае. Об этом заявил Денис Киселев, спасатель и альпинист, передает News.ru.

Собеседник издания считает, что поисковая группа возобновила свою деятельность по запросу местных правоохранительных органов. По его мнению, это указывает на наличие новых оснований для поисков.

Как уточнил он, вопрос в том, есть ли у полиции данные о местонахождении семьи, и это может помочь спасателям в их работе. Вероятно, все возможные действия уже были предприняты, заявил Киселев. Чтобы найти семью, нужны новые данные. Например, если кто-то видел пропавших, добавил собеседник.

Он отметил, что в лесу под Красноярском практически невозможно выжить без дополнительных запасов пищи. Однако, по словам спасателя, если правоохранительные органы придают большое значение поискам, а МЧС уже начало действовать, значит, имеются определенные дополнительные сведения.

17 ноября стало известно, что спасатели из Красноярска отправились в Партизанский район, чтобы повторно найти семью Усольцевых. Решение было принято на основании обращения от полицейских.