Отец убитого в Подмосковье ребенка ранее судим за кражу и грабеж

Отец убитого и расчлененного в Балашихе мальчика Александр Матыцин ранее был судим за кражу и грабеж. Об этом сказано в решении Киржачского суда Владимирской области.

— По приговору Киржачского районного суда окончательное наказание Матыцину А. А. определить в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в документе.

Как отмечается в судебных материалах, в 2014 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл велосипед. За несколько месяцев до этого он украл борсетку и похитил две бутылки коньяка из магазина. В результате разбирательств Матыцин признал свою вину, передает ТАСС.

17 ноября в подмосковной Балашихе правоохранители задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына. На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной. Однако она не смогла объяснить мотивы поступка. Позже бабушка детей по отцовской линии рассказала, что мать часто била своих детей.

16 ноября бабушка убитого мальчика рассказала, что отчим увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела.