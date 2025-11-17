Тело четырехлетнего ребенка обнаружили в реке Тесь в Хакасии

Оставшийся без присмотра мальчик вышел на хрупкий лед водоема в Республике Хакасия, и, провалившись, погиб. Следователи завели дело.

Несчастный случай произошел 16 ноября в Боградском районе. Четырехлетний ребенок, за которым в селе Боград должны были приглядывать отец и дед, на какое-то время оказался предоставленным самому себе. Он вышел на неокрепший лед реки Тесь, который не выдержал даже небольшого веса мальчика, и утонул. Безжизненное тело обнаружили родственники.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ход расследования контролирует прокуратура.

Для уточнения причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.