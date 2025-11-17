Схватку сторожа с диким зверем во дворе российской школы сняли на видео

В приморском селе Милоградово сторож местной школы вступил в схватку кабаном, ворвавшимся на территорию учебного заведения. Видео инцидента опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах, снятых школьниками, видно, как дикий зверь пытается сбить мужчину с ног, однако тот уворачивается. В результате непродолжительного противостояния животное убегает.

По информации издания, после того как кабана заметили на территории, школьникам запретили выходить на улицу. После схватки со сторожем зверь скрылся в лесу.

Ранее баран устроил погром в колбасном магазине в башкирском селе Красная Горка. Произошедшее попало на видео. На нем видно, как животное разгоняется и разбивает стекла торговой точки, оказавшись внутри.