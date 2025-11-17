Отец убитого в Балашихе ребенка оказался ранее судим

Отец убитого и расчлененного в Балашихе мальчика Александр Матыцин ранее был судим за кражу и грабеж. Об этом сказано в решении Киржачского суда Владимирской области, с которым ознакомился ТАСС.

© Кадр видео СК России

"По приговору Киржачского районного суда окончательное наказание Матыцину А. А. определить в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказано в документе.

Стало известно, что сподвигло жительницу Балашихи на жестокое убийство 6-летнего сына

Согласно судебному документу, в 2014 году Матыцин в состоянии алкогольного опьянения украл велосипед. За несколько месяцев до этого он украл из незапертого автомобиля борсетку и похитил из магазина две бутылки коньяка, а потом попытался похитить скутер. Свою вину он признал.