Толпа подростков избила полицейского в российском ТЦ

Группа подростков избила сотрудника полиции в воркутинском торговом центре. Об этом пишет Baza.

Полицейские прибыли для разбирательства, когда пьяные молодые люди потребовали удалить записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие их предыдущее хулиганство. В итоге дин из подростков начал избивать сотрудника полиции.

«К избиению моментально подключились друзья зачинщика драки», — сообщают источники.

Несмотря на нападение, правоохранителям удалось задержать всех участников нападения.

В отношении 17-летнего организатора избиения возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Остальные участники инцидента также понесут ответственность за свои действия.