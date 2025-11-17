Пожар произошел на территории церкви Николая Чудотворца в Мытищах

Возгорание произошло в нежилом здании в Мытищах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«17 ноября в 9:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, ул. Красина, д. 1а. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 13 единиц техники, 39 человека, в том числе от МЧС России: 23 человек, семь единиц техники», – рассказали в пресс-службе.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится церковь Николая Чудотворца.