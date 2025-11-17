Криптовалютчик ВСУ в майке из российского региона попал на видео ФСБ
ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ, Запись публикует ТАСС.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в квартиру мужчины в майке, ему надевают наручники и выводят. На допросе он говорит, что делал переводы ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ФСБ, россиянин отправлял деньги в криптовалюте. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.