В российском городе подростки толпой избили полицейского

В Воркуте подростки толпой напали на полицейского и избили его. Об этом сообщает Baza. В местный торговый центр были вызваны правоохранители из-за конфликта, возникшего между сотрудниками пунктов выдачи заказов и группой подростков.

Молодые люди вели себя агрессивно, угрожая персоналу и бросая бутылки внутри здания. Полицейским удалось восстановить порядок, и нарушители покинули ТЦ. Однако позже они вернулись в состоянии алкогольного опьянения и потребовали от работников удалить записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано их буйное поведение.

Полицейские были вынуждены вернуться на место происшествия. В этот раз группа молодых людей окружила одного из сотрудников полиции. После короткого словесного конфликта один из подростков начал наносить удары полицейскому. Мгновенно к нему присоединились его друзья, и ситуация быстро вышла из-под контроля.

Несмотря на сопротивление, всех участников инцидента удалось задержать. В связи с действиями 17-летнего молодого человека, который был признан зачинщиком, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

