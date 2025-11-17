Сестра убитого в Балашихе мальчика чудом спаслась у отца

Старшая дочь жительницы Балашихи, подозреваемой в убийстве своего 6-летнего сына, чудом спаслась - в момент трагедии она находилась у отца, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству источники в правоохранительных органах, родители мальчика развелись. После расставания распределили обязанности по воспитанию детей: сын остался с матерью, а дочь - с отцом. Именно поэтому девочки не было дома, когда ее мама схватилась за нож и расправилась с дошкольником.

Ранее сообщалось, что в Балашихе в одной из квартир нашли обезглавленное тело мальчика. На допросе у следователя 31-летняя подозреваемая призналась, что убила сына, а его голову и выбросила в пруд на восточной окраине Москвы.