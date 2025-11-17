Женщина зарезала своего мужа в квартире дома в Зеленограде

Женщина повздорила с мужем в квартире дома в Зеленограде и ударила супруга ножом. Мужчина скончался до прибытия скорой. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По версии следствия, 16 ноября 2025 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома в городе Зеленограде, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла ножевое ранение своему супругу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали подозреваемую. Женщине предъявили обвинение в убийстве супруга. Следователи осмотрели квартиру, где произошло преступление, а также назначили несколько экспертиз. В скором времени фигурантке изберут меру пресечения.

Сотрудники СК намерены просить суд об аресте злоумышленницы.

До этого 48-летняя жительница столицы убила своего мужа в квартире на Тихорецком бульваре в Москве. Почему женщина пошла на преступление, не уточняется. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.