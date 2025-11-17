Стало известно, что сподвигло жительницу Балашихи на жестокое убийство 6-летнего сына

Стало известно, что могло сподвигнуть жительницу Балашихи на жестокое убийство шестилетнего сына. По данным телеграм-канала SHOT, поводом для преступления стала недавняя трагедия в Москве, где другая мать забила своего ребенка молотком.

Елена Цуцкова призналась в расправе над собственным сыном Мирославом. В психиатрии такое явление называют индуцированным бредом, когда навязчивые идеи передаются от одного человека к другому.

Если Цуцкову признают вменяемой, ей может грозить до 25 лет колонии. Москвичка, ранее совершившая аналогичное преступление, находится в реанимации после выхода из комы, она пыталась покончить с собой после убийства ребенка.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, что части тела ребенка были обнаружены в разных местах: голову нашли в рюкзаке у Гольяновского пруда, а останки — в квартире.