Следователи задержали мать мальчика, чьи останки нашли в Гольяновском пруду Москвы. Женщина созналась в совершении преступления.

По данным следствия, россиянка убила сына в квартире в Балашихе, где они проживали. После этого она выбросила фрагменты тела ребенка в Гольяновский пруд.

На допросе у следователя женщина призналась в убийстве, однако не смогла объяснить свои мотивы, рассказали в СК Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, у задержанной диагностирована параноидальная шизофрения, женщина состоит на учете у психиатра. Осенью ей неоднократно вызывали скорую помощь из-за странного поведения, но агрессии она не проявляла.

Со слов бабушки погибшего, мальчик был инвалидом. В свои шесть лет не мог ходить и справлял нужду в памперсы. Помимо сына, у задержанной есть девятилетняя дочь, которую она родила дома. Девочка не любила мать из-за регулярных побоев. Женщина не любила детей, но обожала своих кошек — она переживает, как теперь питомцы будут жить без нее.

Версия о том, что убить ребенка мог сожитель россиянки, не подтвердилась. Скорее всего, эта версия была нужна для введения в заблуждение. Правоохранители убеждены, что во всем виновата все-таки мать мальчика.

Мать найденного в пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

Отцу детей, по данным источника, 29 лет. Мужчина ушел из семьи летом 2025 года после 10 лет совместной жизни с женщиной. О гибели сына он узнал из новостей.

Напомним, рюкзак с останками мальчика нашли в Гольяновском пруду Москвы. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».