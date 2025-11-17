В Индии тигр съел фермера, который справлял нужду

В Индии тигр напал на фермера и обглодал его, когда отошел в лесной массив. Об этом сообщает The Times of India.

По данным правоохранительных органов, 40-летний мужчина решил справить нужду, после чего подвергся нападению. Когда пострадавший не вернулся домой к ужину, жители его деревни вместе с семьей выдвинулись на поиски.

Мужчину со следами жестокого нападения тигра на теле нашли в лесу, он получил серьезные повреждения и не выжил. Сначала предполагалось, что хищник утащил фермера с поля, но там не обнаружили следов животного или крови.

У мужчины осталась 16-летняя дочь и 12-летний сын.

По словам местных жителей, тигр бродил недалеко от населенного пункта в течение двух недель. Когда к ним приехали специалисты, хищник ушел в лес, и специалисты уехали.

Жители деревни неоднократно требовали убрать густые заросли на территории около домов, чтобы крупные животные не могли прятаться в них и неожиданно нападать.