Убийца родни Прохора Шаляпина избежал наказания

Недавно Прохор Шаляпин дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о своем тяжелом детстве. Так, он в красках сообщил, как тяжело приходилось ему и матери из-за проблем с отцом-алкоголиком, который тиранил семью, а также вспомнил, как обнаружил убитыми собственных тетю и бабушку. Ему тогда было 12 лет. Кстати, к их смерти отец не имел отношения.

Теперь же SHOT выяснил, что убийцей двух родственниц артиста оказался 52-летний Алексей Лиманский, который был знакомым одной из его жертв. В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде, где зарезал родных Прохора Шаляпина. В последнюю он также выстрелил.

Задержали Лиманского в Подмосковье только лишь спустя 24 года — в 2020 году. За это время его судили за разбой, кражу мобильного телефона, хранение наркотиков и убийство. Следствие установило, что родственниц Прохора Шаляпина мужчина жестоко убил из-за денег. Однако в 2021 году дело было прекращено из-за истечения срока давности. В итоге Лиманский был отпущен. Но ненадолго. Летом его осудили на два года условно за хранение наркотиков.