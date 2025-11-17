Мужчина с ножом ограбил «ВкусВилл» на западе Москвы

Мужчина набрал в корзину товары в магазине «ВкусВилл» на улице Удальцова и скрылся с ними, не став оплачивать продукты. Злоумышленника не смогли остановить, так как он угрожал сотрудникам торговой точки ножом. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В полицию с заявлением обратилась продавец сетевого магазина на улице Удальцова. Женщина сообщила, что мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские нашли злоумышленника и задержали его. В отношении 32-летнего ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело. При нем нашли нож, а похищенные товары — нет. Мужчину отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее росгвардейцы задержали молодого человека, который пришел в магазин на Новоясеневском проспекте, взял бутылку алкоголя и вышел с ней, не оплатив товар. Его попытался остановить охранник, однако злоумышленник ударил его по голове. Правонарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.